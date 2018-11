GIRANDO «UN ANNO IN ITALIA»

Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Il mio cuore a Ponte Milvio». Cita il nome di una delle opere dello scrittore Vasco Pratolini la regista Francesca Archibugi, che condivide sul suo profilo Instagram la situazione della torretta Valadier, con le reti a chiudere il passaggio su Ponte Milvio.La Archibugi, nata a Roma 58 anni fa, sta lavorando al suo prossimo film, dal titolo «Un anno in Italia», e che vedrà come protagonisti Micaela Ramazzotti, Valentina Cervi e Adriano Giannini. Secondo quanto trapela, il film seguirà la storia di una famiglia, gli Attorre, alle prese con Mary Ann, una ragazza alla pari che viene direttamente dall'Irlanda, e che rimarrà con la famiglia italiana per un anno intero.Lo scatto social della Archibugi mostra che ieri sera la regista stava lavorando proprio nel piazzale vicino al «Mollo», storico soprannome dato a Ponte Milvio dai romani (è infatti il primo ponte a essere sommerso in caso di piena del Tevere,e a finire - appunto - «A mollo»).(L. Cal.)