GIOVENTÙ BRUCIATA

Franco PasqualettiSi danno appuntamento con gruppi whatsapp o su Instagram. Arrivano in branco, come nel film Troppo forte di Verdone. In sella a Sh 150 o 300 o a bolidi da motard. Obiettivo? Impennare sul Ponte della Scienza. Da un lato all'altro.Il raduno è a Ponte Marconi, poi via a tutto gas su lungotevere Gassman. C'è si si scalda già da qui. Come? Con acrobazie degne di Marc Marquez. Il primo arriva in prossimità di un dosso di rallentamento impennando sulla ruota anteriore. Roba da circo.C'è chi sgomma tenendo il freno anteriore tirato e accelerando al massimo: la nube di fumo dalla ruota posteriore è l'effetto discoteca che apre le danze. Quali? Quelle di arrivare da una sponda all'altra del Tevere in pinna. Tutto sulla ruota posteriore senza mai metter giù. Vince chi ci riesce. Lo sconfitto? Paga da bere a tutti.È la nuova follia che sta stregando Roma sud. La punta al Ponte (il gruppo whatsapp si chiama così) è una sorta di fight club. Quindi: la prima regola del fight club è non parlare del fight club. Non si tratta delle corse clandestine che hanno impazzato tra la fine degli anni 90 e gli inizi del 2000, ma di sfide acrobatiche.«Stiamo qui tutti i sabati - dice Alessio, capelli rasati e tshirt in bella vista So' della Magliana - ci divertiamo, è un gioco per ammazzare la noia. E poi se uno è sghecio (forte, ndr) beve una birretta gratis».Eppure i pericoli ci sono eccome: il Ponte delle Scienza, infatti, essendo pedonale ha moltissime panchine. Basta perdere il controllo del mezzo per finirci contro e rischiare addirittura di cadere nel Tevere. «Fino ad oggi non è mai successo niente - prosegue un altro ragazzetto - al massimo arrivano le guardie e scappiamo».A controllare che non ci siano poliziotti o carabinieri, comunque, ci pensano due pali: uno all'altezza di via Enrico Fermi e l'altro al Ponte di Ferro. Basta una telefonata e il gruppo di acrobati si dilegua. Per la cronaca sabato ha vinto Luca Er faina: non sarà Er murena di Verdone, ma poco ci manca.riproduzione riservata ®