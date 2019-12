Giovanni Truppi

PARCO DELLA MUSICA

In concerto per il tour Poesia e civiltà, in cui il cantautore e polistrumentista napoletano presenterà a una scaletta rivoluzionata, fra ritorni e novità.

V.le P. de Coubertin 30, oggi alle 21, bigl. da 16 a 20 euro, auditorium.com

Max Giusti

AUDITORIUM CONCILIAZIONE

Nuovo show di Natale, A te e famiglia, antologia di battute e riflessioni sul periodo più caro e complicato dell'anno, la Vigilia in una famiglia italiana media.

Via della Conciliazione 4, domani alle 2, bigl. da 14 a 35 euro, 06876555581

Giorgio Lupano

PALAZZO ROSPIGLIOSI

Protagonista del Paradiso delle Signore leggerà con l'autrice Stefania Rabuffetti alcune poesie della raccolta Parole affamate di parole (Manni).

Via XXIV Maggio 43, oggi alle 18,30

Orietta Cicchinelli

MONDADORI BOOKSTORE

La Madre, Hijo de Puta, Il karma in un paio di scarpe: viaggio narrativo attraverso tre storie emblematiche.

Centro Comm. le Aura, viale di Valle Aurelia 30, domenica alle 17

