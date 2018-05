Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giovanni Impastato, fratello di Peppino, le istituzioni sono state carenti nella lotta alla mafia negli ultimi anni?«Sicuramente sì, diciamo che non hanno brillato tantissimo nel portare avanti l'impegno. Soprattutto negli ultimi dieci anni è mancata la precisa volontà di risolvere il problema. Negli ultimi mesi, poi, durante la campagna elettorale, non c'è stato nessun partito che si sia espresso sulla mafia, neppure i casti e puri'. La politica si è fatta sui vaffa e sulle promesse, così la mafia continua a prosperare».Alcune leggi però negli anni ci sono state.«Le istituzioni si sono occupate della mafia solo quando sono state costrette, sull'onda dell'emozione. La legge sul reato di mafia è stata approvata dopo l'uccisione del generale Dalla Chiesa, con 100 anni di ritardo. Non si pongono il problema perché la mafia è nel cuore dello Stato».E la risposta di società e cultura?«La mafia è un problema culturale, non solo di ordine pubblico. Bisogna sensibilizzare le nuove generazioni ed esprimere il vero senso di legalità, parola che lasciata fine a se stessa ha fatto danni enormi, specie nelle scuole. Viene legata solo ai doveri, al rispetto delle leggi, la legalità è rispetto della dignità umana. Dobbiamo trasmettere il senso di ribellione contro ogni ingiustizia». (V. Arn.)