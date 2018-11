Lunedì 5 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giovanni Brugnoli, vice presidente di Confindustria con delega per il capitale umano: l'Italia sta dimenticando il made in Italy?«Purtroppo sì, è un allarme che lanciamo con forza: il nostro paese è il secondo in Europa, dopo la Germania, nel settore manifatturiero e il settimo al mondo».È un settore che porta ancora guadagno?«Direi profitti molto importanti. Dei 550 miliardi di euro di esportazioni, 450 miliardi vengono dal settore manifatturiero. I nostri prodotti sono tra i più apprezzati e le nostre imprese cercano sempre più personale qualificato, senza trovarlo».Che cosa comporta?«Nei prossimi 5 anni le imprese avranno bisogno di 300mila persone qualificate ma non le troveranno. Sarà un duro colpo perché avranno macchinari all'avanguardia ma non avranno nessuno da assumere. In crisi soprattutto i settori più strategici l'agroalimentare, chimico, meccanico, tessile e l'information technology».Come si risolve questa crisi di vocazione?«Puntando sulla formazione tecnica e professionali, dagli istituti scolastici alla formazione terziaria degli Its, e sull'orientamento in cui vanno coinvolti famiglie e ragazzi delle medie: dal 16 novembre apriremo le aziende con il Pmi day, per far conoscere il nostro lavoro». (L.Loi.)