Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giovanni AlleviBORRI BOOK TERMINIQuinta opera letteraria per il compositore che inizia qui il tour di presentazione de L'equilibrio della lucertola (Solferino). Ispirato ad alcuni avvenimenti della sua vita Allevi continua in queste pagine il percorso già messo in musica nel suo ultimo album Equilibrium. Durante la presentazione Allevi si esibirà al pianoforte e firmerà poi copie del libro.Stazione Termini,piazza dei Cinquecento oggi alle 17, ingr. liberoOgni bambino è vitaGALLERIA A. SORDIVenti foto per dodici storie in tre diversi continenti che raccontano i primi momenti di vita di un bambino e mostrano come acqua potabile, disinfettanti e antibiotici possano salvare la vita dei neonati. Foto di Ilvy Njiokiktjien per Unicef Italia in collaborazione con Sorgente Group.Fino al 7/06accesso liberoI mille nomi di FermiUNIVERSITÀ LA SAPIENZARoma celebra gli ottanta anni dal Nobel di Enrico Fermi: un percorso nella città, nei luoghi nevralgici della Fisica, tra via Panisperna e il liceo ginnasio statale Pilo Albertelli,dove Fermi ottenne la maturità 100 anni fa, la storia e le scoperte del Premio Nobel.Info www.teatromobil.eu,accesso gratuito