Giovani e Fimi: «No alle richieste dalla Rai sui clip promozionali»

MILANO - «I diritti vanno rivisti, insieme all'uso dei contenuti delle piattaforme digitali degli artisti. Perché l'uso che Rai fa oggi non è coincidente con l'evoluzione del settore. Rai tace. E questo si traduce in abuso». Risponde così Enzo Mazza, consigliere delegato CEO - FIMI dopo il comunicato di ieri firmato da alcune associazioni iscritte al Festival di Sanremo - AFI, FIMI e PMI - sulla richiesta di clip promozionali che sarebbero stati chiesti ai Giovani in gara «che prevedono la presenza di uno sponsor - si legge nel comunicato - Si tratta di pretese inaccettabili che utilizzano i giovani artisti per promuovere un noto marchio di telecomunicazioni senza nessuna preventiva autorizzazione delle case discografiche. Per le associazioni rappresentative delle aziende iscritte al Festival, AFI, FIMI e PMI, si tratta di un vero e proprio abuso non previsto dal regolamento, che non fa cenno a product placement e soprattutto non concordato». E continua. «Nonostante ripetuti solleciti, Rai non ha fornito alcun riscontro e pertanto chiederemo un'audizione urgente in Commissione vigilanza Rai». In serata la replica di Viale Mazzini: «Le clip promozionali sono state già adottate in recenti edizioni senza polemiche e con piena accettazione da parte della Associazioni discografiche». (R. Vec.)

Mercoledì 4 Dicembre 2019, 05:01

