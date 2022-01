Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica 2021 racconta i segreti dei sistemi complessi. In un volo di storni è un libro didattico e autobiografico, che permette anche ai meno avvezzi di capire le sue scoperte sull'interazione tra il disordine e le fluttuazioni nei sistemi fisici complessi. Qualcosa che pare insondabile, ma in realtà osservabile anche nelle interazioni degli animali. Il comportamento collettivo non dipende mai dalla somma dei comportamenti dei singoli: vale per l'armonia di uno stormo così come per altri sistemi, meno affascinanti. Ma Giorgio Parisi, che già aveva sfiorato il Nobel a 25 anni, racconta la propria carriera, fatta di sfide (preferì la fisica alla matematica) e di ricerche che cambiano il proprio percorso in modo inaspettato. (F.Chil.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Gennaio 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA