Giorgio Gaber, un anniversario d'autore con Conte e Cremonini

Massimiliano Leva

MILANO - Ottant'anni per il Signor G, che li avrebbe compiuti proprio nel 2019. Il che significa ricordare e celebrare quello che sarebbe stato il compleanno di uno degli artisti più amati della canzone italiana. Giorgio Gaber non c'è più, ma da tempo la fondazione che porta il suo nome lo ricorda con una serie di eventi. Per aprire la rassegna ha chiamato al teatro Strehler, venerdì e sabato scorso, rispettivamente Paolo Conte e Cesare Cremonini: il primo intervistato da Massimo Bernadini e il secondo moderato da Marinella Venegoni.

Aneddoti, curiosità sulla loro carriera, ma anche considerazioni sulla canzone italiana, che per Paolo Conte ha goduto di grandissimi autori: prima di tutto Giovanni D'Anzi, uno dei più grandi al mondo, ha dichiarato l'autore di Azzurro. Poi con il periodo dei cantautori negli anni 60 e '70 è stato fatto uno sforzo letterario incredibile, persino superiore a quello che fece la Francia con i suoi artisti. Ancora più riverente Cesare Cremonini, che ha definito Giorgio Gaber il mio angelo custode. Dopo un'esecuzione in acustico di Al tuo matrimonio, suo brano dall'ultimo cd Possibili scenari, Cremonini ha raccontato al pubblico dello Strehler di aver conosciuto Gaber all'età di 23 anni, dopo la sbornia di successo avuto con i Lunapop. All'inizio della mia carriera solista non ce l'avrei mai fatta se non avessi trovato dei padri artistici a cui fare riferimento e Gaber è stato uno di questi. La rassegna prosegue il 6 maggio con Elio allo Strehler e il 9 maggio all'Auditorium di Palazzo Pirelli con il dialogo Gaber e Guccini. Onesta è coraggio: protagonisti Teresa Guccini, figlia di Francesco, e Lorenzo Luporini, nipote di Giorgio.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA