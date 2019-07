Giorgio Armani firma i sogni a cinque cerchi dell'Italia: lo stilista ha presentato la divisa per la squadra italiana olimpica e paralimpica per i giochi di Tokyo 2020 durante le sfilate maschili di Milano. In passerella 20 atleti olimpici e 9 paralimpici di varie discipline, dall'atletica al canottaggio, che prenderanno parte ai prossimi giochi. E poi i paralimpici, da Bebe Vio ad Alex Zanardi. Per loro Armani ha disegnato tute e maglie sportive blu notte su cui spiccano i colori della bandiera nazionale. All'interno del colletto delle polo e delle t-shirt è riportato l'inizio dell'inno di Mameli, mentre l'intera strofa è stampata all'interno di giacche e di felpe. E il disco tricolore posto sul davanti di tute e polo riprende la bandiera della Terra del Sol Levante, mentre i caratteri della scritta Italia che percorre in verticale la parte posteriore dei capi ha la lettera t a forma di torii, il tradizionale portale simbolo di ingresso alle aree sacre. «Sono felice di questa collaborazione che rinnova un sodalizio nato nel 2012. Trovo sempre stimolante cercare nuove soluzioni per le uniformi degli atleti, che devono fondere l'eleganza dello stile alla praticità d'uso. Per l'Italia team a Tokyo ho creato capi con dettagli visivi che sono un omaggio al Giappone, un paese che ammiro da sempre».

Giovedì 4 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA