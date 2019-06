Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia: quale sarà l'atteggiamento del suo partito sulla vicenda del Salva Roma?

«Innanzitutto non mi piace il nome dato a questa parte del cosiddetto ddl Crescita. Roma non ha bisogno di essere salvata».

Beh la situazione non è proprio allegra...

«No, il debito è importante. Ma parlerei di una fase che rappresenti soprattutto un'inversione di tendenza. Stop spese allegre, i soldi vanno gestiti molto oculatamente e bene».

Comunque siete d'accordo sull'idea di alleggerire il debito della Capitale?

«Certo. In uno Stato normale non si porrebbe neppure la questione. Pensate ad esempio che i partiti politici francesi si siano divisi quando si è votato il programma per la Grande Parigi? Meno che mai. Solo noi italiani abbiamo un senso patriottico così alto che ne facciamo scaturire beghe di bottega».

FdI è pronta a collaborare allora?

«Siamo autori anche di emendamenti migliorativi rispetto al testo del governo».

Come si è arrivati a 12 miliardi di debito?

«Diciamolo chiaro, Veltroni e Rutelli vengono ricordati come buoni sindaci: ma eravamo buoni tutti senza vincoli alla spesa, anzi con fondi senza fondo».

Crede si possano rinegoziare i tassi d'interesse?

«Bisogna farlo, nell'interesse di tutti. Finora hanno guadagnato (e tanto) solo le banche. Piuttosto è ora di dire basta a tutti questi strumenti di finanza creativa che hanno solo prodotto altri problemi».

Che tempi servono per l'eventuale approvazione condivisa del Salva Roma?

«Si è già oltrepassato il limite».(M.Fab.)

Lunedì 3 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA