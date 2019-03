Giorgetti: «Via ai bandi per la Tav Può fermarla solo il Parlamento»

Mario Landi

«Ricordatevi che per fermare definitivamente la Tav occorre un passaggio parlamentare, perché si tratta di un Trattato internazionale approvato dal Parlamento. Quindi né Conte né il Consiglio dei ministri possono prendere decisioni sopra il Parlamento». Parole chiare quelle di Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, durante la trasmissione Mezz'ora in più di Lucia Annunziata. L'intervento dell'esponente leghista sembra gettare acqua sul fuoco della Tav: «Non abbiamo mai parlato di crisi di governo: siamo una forza politica responsabile e siamo sempre stati disponibili, come lo siamo oggi, a cedere qualcosa per il bene comune». Di certo, oltre al passaggio obbligatorio del voto parlamentare, Giorgetti cala un altro asso: «Sincera ammirazione per gli svizzeri che questo problema lo hanno già risolto in passato attraverso il referendum e la tassazione dei Tir che passano dal San Gottardo». Ma il gioco delle parti vede anche un Di Maio che afferma: «M5s dirà no in Consiglio dei Ministri sulla Tav? Il contratto di governo parla chiaro. Non siamo contro le infrastrutture» e lo stesso Giorgetti che rintuzza con un «il premier Conte vuole ridiscutere il progetto, non semplicemente escluderlo. Bene se si risparmia qualcosa rivedendolo con le autorità francesi».

Oggi è soprattutto il giorno in cui partono i bandi per la realizzazione dell'Alta Velocità Torino-Lione, con l'escamotage che l'Italia selezionerà le imprese senza però impegnare un solo euro.

