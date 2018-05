Giordano Bruno come Pasquino a Campo de' Fiori biglietti e pensieri

Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un tempo come statua parlante c'era Pasquino. Oggi le Pasquinate arrivano fin sotto la statua di Giordano Bruno. L'eretico per antonomasia dà voce a decine di foglietti che colorano la base del monumento a Campo de' Fiori. Una nuova moda che sta crescendo giorno dopo giorno. Nonostante le continue rimozioni da parte del nucleo decoro urbano.Ecco allora che sui bigliettini attaccati con lo scotch impazzano le proteste per il governo che non si forma, per la città sporca o per una semplice domenica noiosa. Spesso sono in rima, a volte sono semplici scritte. Ma la mania dilaga anche sul web. E le pasquinate a Campo de' Fiori diventano anche simpatici stornelli.Ma la novità non piace a tutti. Anzi. «Va solo a deturpare una zona già in balìa del degrado», tuonano dall'Associazione residenti centro storico. E dire che il Ministero per i Beni Culturali, proprio con Pasquino, ha detto la sua: così accanto alla statua, è apparsa la bacheca in legno sulla quale evidentemente gli autori dei versi satirici sono invitati ad affiggere le loro pasquinate, senza deturpare la base marmorea.(F. Pas.)