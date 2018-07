Gioia AZZURRA

Lunedì 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Daniele PetroselliROMA - Domenica storica per lo sport italiano in generale e del golf italiano in particolare, grazie all'impresa di Francesco Molinari, che entra nella storia conquistando a Carnoustie, in Scozia, l'Open Championship, il torneo più antico e prestigioso del circuito mondiale. Una gara perfetta dell'italiano, in uno straordinario momento di forma (al terzo successo su sei tornei giocati, compresa la storica prima nel Pga Tour americano a Quicken Loans), che chiude con otto colpi sotto il par e riuscendo nel miracolo mancato nel 1995 da un altro monumento del golf azzurro, Costantino Rocca. Alle sue spalle campioni come l'inglese Justin Rose, il nordirlandese Rory McIlroy e gli statunitensi Kevin Kisner, Xander Schauffele e il redivivo Tiger Woods. «Dedico questo successo alla mia famiglia e al mio staff. È stata una grande lotta ma per fortuna ce l'ho fatta. Congratulazioni ai miei avversari, assolutamente esemplari», le parole a fine gara di Molinari, poi esaltato anche dal presidente del Coni Giovanni Malagò: «Stratosferico». Mentre il presidente della Federgolf Franco Chimenti va ancora oltre: «Quella compiuta da Francesco è un'impresa leggendaria. Questo è un trionfo fondamentale per Chicco' anche in vista della Ryder Cup 2022 di Roma: un appuntamento storico per il golf italiano. Presto diventerà il miglior giocatore al mondo».DOMENICA SUPER PER L'ITALIA - Non solo Molinari. È stata una domenica memorabile anche nel tennis, con i trionfi di Fabio Fognini e Marco Cecchinato. Il ligure ha fatto suo il torneo di Bastad (Svezia) battendo il francese Gasquet (6-3 3-6 6-1), mentre a Umago (Croazia) il palermitano ha sconfitto l'argentino Pella per 6-2 7-6. Esordio col botto poi dell'Italia ai mondiali di scherma a Wuxi (Cina), con l'oro nella spada per Mara Navarria (battuta in finale la romena Popescu 13-9). Per non parlare poi di Elena Vallortigara, che nella tappa di Londra di Diamond League nell'alto è seconda con 2.02, diventando la quarta italiana di sempre a superare quota due metri e la seconda (dopo la primatista italiana Di Martyno con 2.03) a scavalcare i mitici 2.01 di Sara Simeoni.riproduzione riservata ®