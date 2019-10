GIOCO DA PAURA

Vittoria Golinelli

Cercavano un po' di brivido e di avventura per animare il week end di pioggia milanese. Erano almeno 150 le persone che sabato sera avevano in programma di partecipare a quello che era presentato come l'evento horror più grande d'Italia.

Sfidando zombie e vampiri, erano pronti a risolvere enigmi e giochi di abilità per liberarsi da una maxi escape room il gioco di ruolo nel quale si deve riuscire a scappare da un ambiente chiuso - organizzata in una palazzina di sette piani, abbandonata da anni, via Medici del Vascello a Rogoredo, quartiere all'estrema periferia Sud di Milano. Tutti i partecipanti avevano già comprato il biglietto, pagando 44 euro, ed erano pronti a lanciarsi Dentro l'Abisso, questo in nome della serata a alto tasso di adrenalina promossa dalla società The Gate. Peccato che nell'edificio abbandonato di oltre 6500 metri quadri non ci fosse l'elettricità, le uscite di sicurezza fossero schermate, le telecamere di sorveglianza assenti e l'organizzazione non avesse alcuna autorizzazione. Così per l'edificio dismesso - una volta sede dell'Enpam, l'ente previdenziale del medici - sabato scorso è scattato il sequestro preventivo. Una misura cautelare disposta dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Sara Arduini per violazione delle norme anti infortunistiche dopo che uno dei partecipanti aveva allertato i vigili del fuoco segnalando la totale mancanza di misure di sicurezza.

Per evitare la denuncia, gli organizzatori avevano preso una serie di precauzioni. I partecipanti dovevano sottoscrivere una liberatoria che, tra l'altro, imponeva loro di non correre durante la serata. Ma non è bastato ad evitare i guai. Il seminterrato, infatti, era stato affittato a una società che a sua volta aveva dato in concessione gli spazi a The Game, che poi ha lanciato l'escape room anche se non aveva le autorizzazioni per attività di pubblico spettacolo. Adesso sarà la procura a valutare le posizioni della società coinvolte e dei loro dirigenti.

Martedì 22 Ottobre 2019, 05:01

