Giochiamo a non sprecare cibo e avanzi da riciclare

Federica PicciniLa scienza a misura di bambino. La notte europea dei ricercatori, giunta alla tredicesima edizione, sbarca al Museo dei bambini con Io non spreco (come ridurre lo spreco alimentare). In collaborazione con il Crea - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e con il Car, il centro agro alimentare.Obiettivo dell'evento sensibilizzare grandi e piccini al rispetto del cibo e soprattutto ad imparare a non buttare via nulla. Ovviamente giocando. Con laboratori divisi per fasce d'età.Si comincia con Fai luce sullo spreco (3-5 anni) per riutilizzare gli scarti in maniera divertente. Oppure La spesa giusta (6-8 anni) per riciclare con creatività. Imparando a mixare le nuove tecnologie, rispettando l'ambiente. Fino a scoprire che partendo dagli scarti si può realizzare persino un foglio di carta. E ancora Programma i tuoi consumi (9-11 anni) per entrare nel mondo dei robot e della programmazione. E con il loro prezioso aiuto imparare a leggere le etichette, comprendere quali sono i passaggi della filiera dello scarto e quali sono le corrette abitudini alimentari.Infine Brutto ma buono (3-11 anni) per capire che è sbagliato, quando si fa la spesa, eliminare la frutta o le verdure solo perché non sono esteticamente belli.