Giochi, aumenta l'onda lunga dei no

Massimo Sarti

MILANO La fiamma olimpica ha lasciato la Grecia in sordina, in uno stadio Panathinaiko di Atene deserto e con la delegazione nipponica collegata in videoconferenza. Giovedì prossimo ripartirà in Giappone da Fukushima, senza enfasi ed eventi, con le autorità che hanno chiesto di evitare assembramenti eccessivi lungo il percorso, almeno sino al 1° aprile. Il fuoco di Olimpia sbiadito dalla paura del Coronavirus. Il Cio continua a tenere duro: quella torcia accenderà regolarmente il grande braciere il 24 luglio allo stadio Olimpico di Tokyo. La parola d'ordine è: «Non servono ora decisioni affrettate». Resistenza, ma anche realismo, lo ha assicurato il presidente del Coni Giovanni Malagò: «Noi abbiamo il baluardo del 24 luglio, dobbiamo difendere questo concetto. Se poi non sarà possibile è chiaro che bisognerà programmare quello che qualcuno chiama comunemente piano B, ma credetemi questo sta già succedendo. La verità è che tutti, non solo lo sport, stanno navigando a vista», ha detto a Sky. «Ci sono ancora quattro mesi di tempo, tutto è possibile. Se bisognerà aggiustare le date lo faremo. Cerchiamo di regolarci in base alle informazioni, che però non sono troppe». Così ha parlato, alla Bbc, Sebastian Coe, due volte campione a Cinque Cerchi nei 1500 metri e attualmente a capo della Federazione Internazionale di atletica leggera.

Gli atleti sono divisi: c'è chi chiede chiarezza e addirittura rimprovera al Cio una perseveranza «irresponsabile». Perplessità anche tra dirigenti più che navigati. Senza giri di parole la posizione di Gianni Petrucci, ex numero del Coni e ora al vertice della nostra Federbasket: «Il Cio dovrebbe dire la verità. Sarà difficile fare le Olimpiadi. Qui muore la gente ogni giorno». Perentorio anche il presidente della Federnuoto Paolo Barelli: «Se non c'è una svolta positiva dell'emergenza Coronavirus entro la metà di aprile è ridicolo parlare di Olimpiadi, soprattutto per una questione di pari opportunità tra gli atleti. Noi ad esempio abbiamo molti ragazzi che non si stanno allenando perché ci sono le piscine chiuse».

Mentre si guarda al futuro con inevitabile incertezza, dal presente dello sport arriva la cancellazione ufficiale per tutto il 2020 del Gran Premio di Montecarlo, l'appuntamento più glamour della Formula 1, che si correva ininterrottamente dal 1955. Le altre gare di maggio, in Olanda e Spagna, sono state invece rinviate, come quelle già posticipate di Australia, Bahrain, Vietnam e Cina. Al momento la prima prova del Mondiale confermata è quella dell'Azerbaigian, in calendario domenica 7 giugno.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Marzo 2020, 05:01

