GIOCHI 2026 Giorgetti riapre: «Torino ci ripensi e il Governo farà la sua parte»

Venerdì 21 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Il 4 ottobre il Cio deve decidere sulla candidatura italiana ai Giochi invernali del 2026 ma intanto, dopo l'uscita di scena di Torino dalla triade con Milano e Cortina, ieri sono ripartiti i tentativi di far rientrare la decisione del sindaco Appendino di non accettare il protocollo della candidatura unitaria, escludendo di fatto Torino dalla corsa. «Sarei l'uomo più felice del mondo se potessi riunire le tre città attorno allo stesso tavolo per riprendere il discorso sulle Olimpiadi - riparte il sottosegretario Giancarlo Giorgetti - ma può accadere solo se Torino, Milano e Cortina accettano la bozza di protocollo. Ogni altra strada non è percorribile», parole condivise dal presidente della Regione Piemonte Chiamparino. Un'apertura sognata anche da Malagò, presidente del Coni: «Il Coni aspetta garanzie ma basta che arrivino entro gennaio 2019. Ora serve che ci sia un impegno che queste garanzie ci saranno». (M.Lob.)