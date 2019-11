Gio Evan

MONK

Cantautore, poeta, performer,

accompagnato

da una piccola orchestra, porterà in scena le sue canzoni più amate, i brani e le poesie del nuovo disco Natura Molta.

Via G. Mirri 35, oggi

alle 22, 15 euro+ Arci

Piotr Anderszewski

TEATRO ARGENTINA

Ospite della stagione dell'Accademia Filarmonica Romana il pianista polacco, fra i più celebri al mondo della sua generazione, presenta un raffinato programma fra Bach, Schumann e Beethoven.

L.go di Torre Argentina 52, oggi alle 20, 16-25 euro, info 063201752

Così è se vi pare

TEATRO GHIONE

Ilaria Serrato porta in scena un classico di Pirandello: «Con un autore come lui devi fare i conti con la Storia del teatro italiano e non solo. Ci deve essere il rispetto, ma c'è anche la voglia di fare tua la poetica del copione». Con Riccardo Polizzy Carbonelli e Marina Lorenzi,

Via delle Fornaci 37, da oggi all'8/12, 066372294

