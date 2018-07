Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Gio EvanCASA DEL JAZZIn prima assoluta a I Concerti nel Parco, il giovane poeta, cantante, idolo dei teenager del web in uno spettacolo tra musica, poesia e una buona dose d'ironia. Con Simone Vallerotonda al liuto per il suo spettacolo A piediil mondo.Viale di Porta Ardeatina 55, oggi alle 21, 15 euro+dpSeward JohnsonCASINA VALADIERUno dei più famosi scultori americani del nostro secolo e le sue sculture di bronzo di dimensioni reali che rappresentano persone nella loro quotidianità sono ospitate alla Casina Valadier e nel parco di Villa Borghese nella mostra curata da Galleria Ca' d'Oro (sedi a Roma, Miami, New York).Piazza Bucarest, Villa Borghese, fino al 1/09Vittorio FavaCASINA DELLE CIVETTEL'artista ha voluto ricreare una ipotetica, quanto fan- tastica, biblioteca del principe Giovanni Torlonia con libri d'artista, fatti rigorosamente a mano con vari materiali (merletti, bottoni, frammenti di ceramica, legno, monete, medaglie) e i leggii adatti a sostenerli.Musei di Villa Torlonia,via Nomentana 70, finoal 30/09, bigl. 6 euro, info 060608Sir David AdjayeMargot JeffersonMUSEOMAXXIL'architettura innovativae attenta al sociale di Sir David Adjaye (alle 18) e le riflessioni sulla comunità afroamericana della scrittrice Margot Jefferson (alle 21) sono i temi di riflessione sulla cultura africana.Via G. Reni 4a, oggi, www.maxxi.artThe Pineapple ThiefLARGO VENUELa band britannica rivelazione del rock progressive, feat. Gavin Harrison, live il 22 febbraio 2019, bigl 25 eur (dp inclusi)in prevendita da oggiInfoline 0687600746pineapplethief.com