Gina Lollobrigida

CASTEL ROMANO OUTLET

L'attrice sarà ospite della mostra 40 scatti della mia Dolce Vita realizzata dall'amico Rino Barillari, a cura di Antonella Piperno.

Lollobrigida incontrerà il pubblico e condividerà personali ricordi di quegli anni. Tra i presenti, oltre al king of paparazzi Nancy Brilli e Livio Beshir.

Via Pontina, uscita Castel Romano, mercoledì dalle 18,30, ingr. libero (prorogata al 13/10).

Moni Ovadia

TEATRO VASCELLO

In Romeosini Grecità rilegge i grandi poeti

greci contemporanei capaci di trovare una voce autentica, moderna e umanissima agli dei e agli eroi dell'antica Grecia. Di e con Moni Ovadia Roberta Carrieri, voce e chitarra Dimitris Kotsiouros, bouzouki e oud.

Via G. Carini 78, oggi

alle 21, bigl. 23 euro, teatrovascello.it

Lunedì 16 Settembre 2019, 05:01

