Gimbe: «È a rischio l'obiettivo della presenza al 100% a scuola»

«L'obiettivo del governo di garantire la scuola in presenza al 100% rischia di essere fortemente disatteso come dimostra il numero di classi e studenti già in quarantena. È una strategia molto rischiosa puntare esclusivamente sulla vaccinazione senza screening sistematici e interventi di sistema su aerazione, ventilazione e gestione trasporti». Lo ha detto il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta partecipando ad un evento promosso da Cittadinanzattiva.

Stando sempre ai dati dell'organizzazione, è del 6,1 la percentuale del personale scolastico che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino mentre in 7 regioni - Lazio, Friuli Venezia Giulia, Molise, Abruzzo, Campania, Toscana e Calabria - il 100% del personale risulta aver concluso la vaccinazione.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA