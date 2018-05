Gigio ancora molto lontano da Gigi, forse all'ultima gioia

Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA - Da Gigione (Buffon) a Gigino (Donnarumma). Da una parte l'ultima (forse) finale in gloria del portierone bianconero e della Nazionale, dall'altra la serata tutta da dimenticare del rossonero inizialmente protagonista con due interventi decisivi, poi crollato sotto i colpi bianconeri con due papere clamorose. Il suo futuro è ancora da decifrare (chissà se i dirigenti del Psg dopo ieri sera sono ancora disposti ad offrire 70 milioni per portarlo i Ligue1) ma non è tempo di pensare al domani, perché in casa rossonera l'obiettivo è la qualificazione in Europa League, che rappresenterebbe l'ancora di salvezza di una stagione al di sotto delle aspettative. «Ma non è tutto da buttare via» frena Gattuso deluso per il risultato ma non dalla prestazione: «Non meritavamo di perdere. Nel primo tempo, a parte un colpo di testa di Mandzukic, non ricordo un loro tiro in porta. Dobbiamo accettare il risultato, abbiamo commesso errori di gioventù anche noi. Sono giovane anche io, abbiamo fatto errori, ma non buttiamo tutto all'aria». Da promuovere sicuramente i tifosi accorsi in 35mila: «La cosa che fa più male, oltre alla sconfitta, è perdere così davanti a tanti sostenitori - prosegue il tecnico - Avremo 180 minuti contro squadre che stanno meglio di noi a livello mentale ma dobbiamo dare tutto per arrivare in Europa».riproduzione riservata ®