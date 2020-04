Gigi Proietti apre l'Archivio del Globe con RomaTre

Stefania Cigarini

«Noi saremmo pronti pure domani a ripartire. Ma come? Bisognerebbe intanto avviare i lavori per sistemare il teatro, che è all'aperto, dopo le intemperie dell'inverno. E poi, la gente verrà? Non so nemmeno a chi chiedere risposte».

È il dubbio (amletico) di Gigi Proietti in conferenza stampa via social, ieri, per annunciare la nascita (oggi) dell'Archivio Silvano Toti Globe Theatre. Realizzato grazie alla collaborazione tra il teatro - su impianto dell'omonimo shakespeariano nel parco di Villa Borghese a Roma - e l'università RomaTre, l'Archivio mette a disposizione di studenti e studiosi i materiali di diciassette anni di lavoro e spettacoli su Shakespeare che sin dall'inizio hanno avuto la direzione artistica di Proietti. Un corpus unico di centinaia di video, foto, copioni, bozzetti, dati statistici del pubblico, studi critici, note di regia e rassegne stampa per documentare il dietro le quinte del Globe e il lavoro complesso e collettivo che registi, costumisti, attori, attrezzisti, dentro e fuori la scena, hanno svolto dal 2003 a oggi. Il materiale può essere consultato al Centro multimediale del dipartimento di Lingue Letterature e Culture straniere di RomaTre, ma un assaggio lo si può avere sul sito archiviogloberoma.uniroma3.it. Tra le chicche, il Romeo e Giulietta con cui si aprì la stagione (e il teatro) nel 2003 e le foto della Notte Bianca, con Proietti a governare gli attori e il pubblico che entrava a scaglioni.

