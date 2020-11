GIGI DALL'A ALLA Z

Solo Mandrake poteva nascere e morire nello stesso giorno. È così ieri mattina si è spento nel giorno del suo ottantesimo compleanno Gigi Proietti. Un attore unico, eclettico, capace di far ridere almeno tre generazioni di italiani. Una persona per bene. Un romano vero.Il suo cuore non ce l'ha fatta e, in un periodo di mascherine e tamponi, ha smesso di battere lasciando un vuoto immenso. Già, perché Gigi Proietti era una colonna del nostro teatro, del cinema e del doppiaggio. Un artista a tutto tondo che, nella sua lunghissima carriera artistica, ha collezionato successi e portato a casa applausi a scena aperta. Oggi l'Italia intera gli ha concesso l'ultima standing ovation. I funerali giovedì a Roma, la sindaca Raggi ha proclamato il lutto cittadino. (F. Pas.)



