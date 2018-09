GIGI AFFONDA L'ISOLA

Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Donatella AragozziniLa fiction ha la meglio sul reality. Pur avendo messo a segno un buon debutto, regalando a Canale 5 3.449.000 telespettatori, la prima edizione di Temptation Island Vip, martedì sera, si è dovuta arrendere a Una pallottola nel cuore 3, seguita su Rai1 da 4.022.000 persone. Il tutto in una serata difficile, in cui il pubblico degli sportivi si è diviso tra la Champions League su Sky e la partita di volley Italia-Slovenia trasmessa da Rai2.Il Biscione può gioire per la vittoria in termini di share, 19,5% contro il 17,5% (determinata a dirla tutta dalla durata di gran lunga superiore, perché in effetti in sovrapposizione l'ammiraglia Mediaset ha fatto registrare il 17,2%), e dall'indiscusso predominio sui social network (549.200 le interazioni su Facebook, Twitter e Instagram, con l'hastag ufficiale arrivato al primo posto nei trend topic italiani e al secondo in quelli mondiali). Ma è significativo che il pubblico abbia preferito la trama rassicurante della serie con protagonista Gigi Proietti, ambientata nella redazione del Messaggero, alle lacrime e ai dubbi tra fidanzati nel reality sui sentimenti condotto da Simona Ventura. Tanto più che la fiction è alla sua terza stagione e si rischiava che ci potesse essere un po' di stanchezza nei confronti delle vicende personali e professionali del giornalista Bruno Palmieri, il personaggio interpretato dal mattatore romano.«La mia preoccupazione, che era quella di tutti, era riuscire a mescolare bene gli elementi narrativi, ossia la comicità, il dramma e la commozione ha ammesso Proietti Ci sembra che stavolta questa amalgama sia riuscita». Non a caso, le nuove puntate si differenziano da quelle degli anni scorsi per un tono leggermente diverso, mirato a intercettare un pubblico più giovane: «C'è una dose maggiore di scene poliziesche, ci sono colpi di scena spiega il regista, Luca Manfredi Questa serie ha costretto la regia a compiere sterzate noir». Una scelta che per ora premia. Anche se il risultato si vedrà soprattutto sulla lunga distanza.