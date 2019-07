GIFFONI VALLE PIANA (SA) - Stanno per arrivare molte altre sorprese al festival per ragazzi di Giffoni (19-27 luglio), che il regista Francois Truffaut ha definito il più necessario e l'attore Woody Harrelson (True Detective) qualche giorno fa il più divertente. Ieri ha dominato la scena l'anteprima del primo cartone targato Netflix, lo spagnolo Klaus, del co-creatore di Cattivissimo me Sergio Pablos, accompagnato da due fenomeni italiani. Il primo, Skam Italia di TIMVision, dedicherà la quarta stagione se venisse riconfermata a Sana, l'unica ragazza di origini musulmane del gruppo ma non andrà, come trapelato, su Rai Due. Il secondo, New School, campione di ascolti su DeAKids e Super!, ha annunciato la distribuzione all'estero firmata BBC. Tra i film più amati in concorso spicca il polacco My name is Sara, storia vera di una bimba sopravvissuta all'Olocausto.

Oggi è il turno di Elle Fanning, diva da 3 milioni di follower su Instagram, alle prese con il teen drama Teen Spirit (in sala il 29 agosto), domani sbarca nel cuore della Campania uno dei mutanti X-men, Evan Peters e il 25 Amber Heard, star di Aquaman (foto). Tra i 250 ospiti anche i cantanti di 17 live gratuiti (da Elodie ad Arisa) e i relatori delle quattro sezioni di Masterclass, tra cui Music e Radio, che vede protagonista il direttore di Leggo, Davide Desario, sul tema Raccontare la musica la sfida dei freepress nell'era dei social. Il 24 arriva nella Multimedia Valley dell'evento la coppia più buffa dell'estate, Stefano Fresi ed Edoardo Leo, voci di Pumbaa e Timon e Il re leone (al cinema dal 21 agosto). Tra droni volanti per Men in black: international e video-mapping dedicati ai 50 anni dall'allunaggio, le notti dell'evento si tingono di luci e colori, con i 6200 piccoli giurati in giro per un paese di 13 mila abitanti che ha conquistato Hollywood mezzo secolo fa. (A. D. T.)

Lunedì 22 Luglio 2019, 05:01

