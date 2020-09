«Giardini nel degrado, fuori i responsabili»

«Adesso chiediamo chiarezza». Cittadinanzattiva Lazio interviene sull'allarme dei sindacati capitolini, riportato da Leggo, che denunciano giardini incolti e assenza di protezioni anti-Covid per maestre ed educatrici, nei primi giorni di apertura dei nidi e degli asili comunali. «Dopo mesi di lavoro della task force del Comune di Roma spiega Elio Rosati, segretario regionale di Cittadinanzattiva Lazio - e diversi tavoli di confronto, si sperava di rientrare in completa sicurezza nelle strutture. Ma da quanto notificato dai sindacati, lo scenario è molto differente: strutture aperte senza gel disinfettante e mascherine di protezione, disfunzioni, carenze e incuria. L'incapacità dell'amministrazione di gestire questa situazione si riflette in azioni poco efficaci e, a distanza di diversi mesi, sono ancora in alto mare bandi e appalti: chiediamo che il Comune di Roma garantisca la massima sicurezza nelle scuole del territorio comunale».

(L.Loi.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Settembre 2020, 05:01

