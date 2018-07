Giappone, folle harakiri

Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco Lobasso ROMA - Impresa sfiorata, ma che peccato. Il Giappone sogna i quarti di finale, soffre, spera poi piange calde lacrime amare perché da 2-0 chiude 2-3 al 94'. Una rimonta pazzesca, con l'adrenalina a mille. Quello del Belgio sugli asiatici è stato un successo molto più faticato del previsto e colto in extremis, dopo essersi ritrovato sullo 0-2, con una rete del subentrato Chadli al 94' che ha letteralmente pietrificato i tanti tifosi nipponici sugli spalti e il ct Nishino. Il Giappone è arrivato a un centimetro dall'impresa che lo avrebbe proiettato fra le prime otto del mondo, un fatto inedito nella storia del football del Sol Levante. Correndo molto più degli avversari, i Samurai hanno però palesato errori clamorosi, commettendo ingenuità e regalando occasioni agli avversari. Così al Belgio è riuscito il sorpasso al fotofinish, e adesso sfiderà il Brasile nei quarti. Ma a questo Belgio servirà una difesa meno lenta e Mertens, De Bruyne e Hazard in condizioni migliori. Il Belgio ha rischiato di brutto, incassando due gol nei primi 7 minuti della ripresa. Il Giappone andava in vantaggio al 3' st con un bel rasoterra di Haraguchi dopo un'incertezza di Vertonghen, e raddoppiava al 7' con Inui, lasciato troppo solo, che sorprendeva Courtois. Era corto circuito Belgio, poi il ct Martinez si scuoteva e azzeccava due mosse vincenti, sostituendo Mertens e Carrasco con Fellaini e Chadli. La mossa dava i frutti sperati, anche se la rete dell'1-2 di Vertonghen arrivava per caso: il difensore, con un colpo di testa, avrebbe voluto rimettere al centro, invece ne veniva fuori una parabola che sorprendeva un Kawashima poco attento. Cinque minuti dopo arrivava il pari, con Fellaini (alto 1.89) che trovava la giocata area vincente sul bel cross di Hazard. Negli ultimi istanti del quarto minuto di recupero, De Bruyne apriva per Meunier sulla destra, c'era il velo di Lukaku e Chadli doveva soltanto appoggiare il pallone in porta.