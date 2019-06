Giannichedda: «Sergej non è incedibile»

ROMA - Si è svolta come di consueto a Soriano nel Cimino l'ottava edizione del premio Pietro Calabrese, in memoria del giornalista scomparso nel 2010, ideato da Antonio Agnocchetti. A fare gli onori di casa è stato il sindaco di Soriano nel Cimino Fabio Menicacci. Protagonista di questa edizione, presentata dai giornalisti Giuseppe Di Piazza del Corriere della sera e Vera Spadini di Sky sport, è stato il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi. Tanti i protagonisti del mondo dello sport che si sono alternati sul palco: il vice-presidente della Sampdoria Antonio Romei, gli ex calciatori Sergio Brio e Giuliano Giannichedda che ha parlato di Milinkovic e del mercati della Lazio: «Se arrivasse una mega offerta per il serbo, Lotito farebbe bene a cederlo per migliorare la squadra». Premiati anche il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli, con lui il vice-direttore dell'Espresso Lirio Abbate, Beppe Severgnini del Corriere della sera, il direttore di Radio Capital Massimo Giannini, il responsabile della cronaca romana del Messaggero Ernesto Menicucci, Fabrizio Patania e Valerio Piccioni, rispettivamente del Corriere dello Sport e della Gazzetta dello sport, e la conduttrice della Domenica sportiva Giorgia Cardinaletti. Castagna d'oro alla campionessa di lancio del martello Silvia Salis, a Fabrizio Marchetti dell'ufficio stampa Coni e al giornalista Ercole Fragasso. (E.Sar.)

Martedì 4 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA