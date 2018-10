Venerdì 19 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Gianni Rodari e la sua Roma. Narrata attraverso le sue rime leggere e soavi. La Piccola Compagnia del Piero Gabrielli porta in scena Marameo al Colosseo. Racconti in rima, per grandi e piccini, per osservare, e scoprire, la città con occhi nuovi. Dal Colosseo, al caos del centro. «Con la fantasia possiamo riguardare il Colosseo e vederlo come se fosse la prima volta spiega il regista Gandini possiamo immaginare di fuggire dal traffico caotico del centro e correre a sdraiarci su un fresco praticello fuori porta. Con la fantasia possiamo andare nel futuro». Si può immaginare di stare su un prato di campagna oppure credere di possedere un robot domestico che risolva le incombenze di ogni giorno. Nelle storie di Rodari tutto può accadere. E tutto può apparire differente. Come in Vado via con i gatti, il racconto di un nonno, ferroviere in pensione, che diventa gatto e va a vivere a Largo Argentina fra i ruderi romani. O ancora Sulla spiaggia di Roma dove si racconta di un signore che, non trovando posto sulla spiaggia di Ostia, si mette in aria con sdraio e ombrellone. E poi Il Filobus 75 o L'uomo che rubava il Colosseo.(A. Pic.)riproduzione riservata ®Teatro Torlonia, da oggi al 28/10 alle 17, dai 6 anni, biglietto 5,50 euro, via L. Spallanzani 1 a. Info e prenot. 06684000311-14, www.teatrodiroma.net