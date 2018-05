Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Gianluca GuidiPARCO DELLA MUSICAUn concerto unico, interamente dedicato al mito di Frank Sinatra, the Voice.La voce e la presenza scenica di Gianluca Guidi sarà accompagnata dalle sonorità arrangiate sugli spartiti originali dalla Big Fat band diretta da Massimo Pirone: Strangers in the night, My Way, Fly me to the moon New York New York e molti altri indimenticabili brani.Viale P. De Coubertin 30, oggi alle 21, ingr. 18 euro, auditorium.comTrans trans tranceTEATRO INDIAIn prima nazionale lo spettacolo diretto dalla giovanissima e anticonformista Kamil Gudmonait (1992), che chiude l'ultima giornata di Flux - festival Lituano delle arti, con una riflessione sui temi della sessualità, della femminilità e del genere. Con Dovile Kundrotaite, Jovita Jankelaityte, Adele Suminskaite.L.tevere V. Gassmann 1, oggi alle 18, 18-34 euro, sott. in italiano, teatrodiroma.netTel Avivthe White CityMUSEO MAXXICento foto, schizzi, plastici, video per svelarein una mostra, una città all'avanguardia oggi come ai primi del 900. A curadi Nitza Metzger SzmukVia G. Reni 4a, da oggial 2/09, www.maxxi.art