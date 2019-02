Giancarlo Leone

Una famiglia di oggi travolta dai sorprendenti e velocissimi cambiamenti della nostra epoca. È la commedia Tempi nuovi scritta e diretta da Cristina Comencini. Tra i protagonisti Iaia Forte, una delle nostre attrici più importanti di cinema e teatro.

«Qui interpreto una giornalista modernista che si dimostrerà meno all'avanguardia di quanto dichiara. Maurizio Micheli, mio marito in scena, non ama le tecnologie, ma si rivelerà più moderno di me e dei figli, Sara Lazzaro e Nicola Ravaioli».

Somiglia al suo personaggio?

«Niente affatto, sono poco tecnologica e ancor meno lo è Maurizio. Però mi sono divertita, perché dopo aver interpretato tante figure estreme, un personaggio così leggero ed attuale ci voleva».

Cinema e teatro, cosa le dà più soddisfazione?

«Fare teatro è una necessità da trent'anni almeno, per me. Il cinema mi ha dato ed insegnato molto ed ho lavorato con bravissimi registi, ma il teatro resta la mia casa, la mia vita perché, a differenza del cinema, il tuo personaggio te lo vivi integralmente. Sono però una grande cinefila».

Un personaggio che l'ha obbligata a mettersi in discussione?

«Molti e sono i più fruttuosi. Quando affronti grandi personaggi non puoi che mettere in crisi non soltanto la tua capacità artistica, ma l'intera esistenza perché ti relazioni a modi di pensare enormi»

Registi?

«Luca Ronconi e Carlo Cecchi, grandi maestri con una personalità eccelsa. Mi hanno spiazzata, però ogni crisi è una grande possibilità di riflessione e crescita».

Un tipo di donna che vorrebbe raccontare?

«Adoro le ribelli, i personaggi molto forti con qualcosa di estremo che non assomigli al quotidiano. Mi piacerebbe dar corpo a Maria Antoinette, una donna divorata dal superfluo, viziata e potente. Potrebbe essere un personaggio dei nostri tempi».

I prossimi impegni?

«Dopo Tempi nuovi, inizierò per Raiuno la fiction in dodici puntate Vivi e lascia vivere, con Elena Sofia Ricci e la regia di Pappi Corsicato. Sarà un family al femminile, formata da donne. Il 4 aprile, poi, uscirà il film Dolce Roma, una commedia sul cinema romano per la regia di Fabio Resinaro».

