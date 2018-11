Giancarlo Leone Tutti conosciamo Andrea Giordana come uno dei più famosi

Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giancarlo LeoneTutti conosciamo Andrea Giordana come uno dei più famosi attori di teatro e di tv degli ultimi 50 anni. Non possiamo dimenticare la sua memorabile interpretazione negli anni 60 nello sceneggiato Il Conte di Montecristo che gli dette una vasta popolarità come i tanti personaggi interpretati in teatro, uno per tutti Otello di William Shakespeare. Da oggi l'attore, affiancato da Galatea Ranzi e da suo figlio Luca, sarà in scena al Teatro Tor Bella Monaca e poi - dal 13 al 25 novembre - al Teatro Nino Manfredi di Ostia con Le ultime lune, di Furio Bordon per la regia di Daniele Salvo.Che personaggio è il suo?«Il fulcro di questo bellissimo spettacolo è una struggente storia d'amore tra il mio personaggio, un anziano destinato ad andare in una casa di riposo, e sua moglie, morta ancora giovane, una donna meravigliosa che, apparendo sul palco, si materializza nella sua memoria. Fra i due, un figlio, con il quale il padre ha poco dialogo».È un uomo che guarda al passato. Ma che futuro lo aspetta?«Finché ha la possibilità di incontrare sua moglie e di parlarci, tutto ciò è motivo di vita. Ma quando poi, nel secondo atto, si troverà in una casa di riposo per anziani, il protagonista trascorrerà il suo tempo in compagnia del suo album di foto e a parlare con una piantina di basilico in cui cerca che prenda corpo sua moglie. Ormai, guardando il cielo, sente la fine dei suoi giorni».C'è un messaggio che vuole lanciare questa pièce?«Questa pièce non deve insegnare nulla a nessuno. C'è solo questo grande amore che lega il mio personaggio alla moglie che è morta, ma è come se fosse viva».Nascere da una famiglia di attori l'ha agevolata?«Agevolato no, ma quando a casa si respira l'arte, è difficile sottrarsi. Dai miei genitori ho rubato molto ma mi sono fatto da solo, il palco mi ha insegnato tutto».Anche suo figlio Luca recita. Gli ha fatto scuola?«Scuola no, ci siamo trovati 4-5 volte a recitare insieme e si è creata una collaborazione. Ci si aiuta da professionisti familiari affettuosamente legati».Oggi il teatro è in crisi o sta rinascendo?«Non sono molto ottimista. Ogni tanto c'è qualche perla rara che emerge. Il teatro non ha mai avuto aiuti dalla politica, dai governi, né di destra né di sinistra. La legge sullo spettacolo è fatta male, iniqua. Siamo tutti malmessi rispetto alla Francia e alla Germania».I suoi impegni futuri?«Per ora no. Le ultime lune mi comporta un dispendio di energie notevole e mi assorbe moltissimo. Dopo Ostia porteremo lo spettacolo a Napoli, in Calabria, andremo a toccare altre città per un totale di circa 70 repliche. Se ci penso già sto male. Ma, credetemi, ne vale la pena».riproduzione riservata ®