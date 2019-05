Giancarlo Leone

Tutta un'altra città, secondo l'idea di Luca Barbareschi (foto), direttore artistico del teatro Eliseo, che così ha voluto chiamare la nuova stagione di un palco che compie 101 anni: «Roma è una città affaticata, mentre l'Eliseo è una piccola città che funziona». Tra i pezzi forti del calendario c'è Morte di un commesso viaggiatore, con Alessandro Haber, dal 24/03 al 9/04. Il sipario si alzerà il 19/09 con il Prologo di stagione all'Eliseo Off e al Piccolo Eliseo, con vari spettacoli a cominciare da Oleanna di David Mamet. Si entrerà nel vivo del programma il 5/11, all'Eliseo, con Scene da un matrimonio con Julia Vysotskaya e Federico Vanni per la regia di Andrei Konchalovsky, mentre il 14/11 inizierà la stagione al Piccolo Eliseo con Accabadora con Anna Della Rosa e la regia di Veronica Cruciani.

Tra gli spettacoli più significativi dell'Eliseo: dal 19/11, La tempesta di Shakespeare, con Eros Pagni e la regia di Luca De Fusco; dal 17/12, Il cielo sopra il letto di David Hare con Luca Barbareschi (che cura anche la regia e l'adattamento) e Lucrezia Lante della Rovere; dal 21/01, Re Lear con Glauco Mauri e Roberto Sturno; dal 31/03, Paolo Borsellino essendo Stato di e con Ruggero Cappuccio.

Via Nazionale 183, info e abbonamenti www.teatroeliseo.com e 06.83510216

