Giancarlo LeoneRitorni e conferme sul palcoscenico più divertente del rione Prati, con le immancabili colonne, Elena Cotta e Carlo Alighiero. Nel cartellone della nuova stagione 2018-2019 del Teatro Manzoni, diretto da Pietro Longhi, 9 spettacoli (più uno fuori abbonamento), nel segno della commedia brillante e di temi attuali e spesso difficili, sempre trattati con leggerezza. Aprirà la stagione il 4 ottobre una commedia frizzante che nasce dall'idea di rappresentare l'amore, irrinunciabile a ogni età: Divorzio alla romana, di Stefano Reali, che vedrà protagonisti Massimo Giuliani, Gabriella Silvestri e Fabio Avaro, per la regia di Renato Giordano. A seguire, dal 1° novembre, una commedia moderna: L'anno prossimo alla stessa ora di Bernard Slade, con la regia di Carlo Alighiero, protagonisti Edy Angelillo e Blas Roca Rey. Proprio quest'ultimo attore continuerà a essere presente sul palco del Manzoni, dal 29 novembre, con un'altra commedia, Confidenze Pericolose di Daniela Morelli per la regia di Diego Ruiz, che segnerà il gradito ritorno sulle scene di Pamela Villoresi: con lei Patrizia Pellegrino, il già citato Blas Roca Rey con suo figlio Paolo. Divertimento assicurato il 30 dicembre ma anche il fine d'anno con l'esilarante piece, fuori abbonamento, Gente di facili costumi, di Nino Manfredi e Nino Marino, messa in scena per la prima volta nel 1988, che vedeva protagonisti lo stesso Manfredi e una giovane Pamela Villoresi. Oggi sulla scena Pietro Longhi e Paola Tiziana Cruciani, con la regia di Silvio Giordani.Ancora Pietro Longhi sarà presente in scena, dal 3 gennaio, questa volta con Rita Forte, con la divertente e surreale commedia C'è sempre un'altra volta, per la regia della giovane Maria Cristina Gionta. Quest'anno anche un successo internazionale farà tappa al Manzoni: dal 29 gennaio al 24 febbraio, Che disastro di commedia, tripudio di risate per le cose surreali che accadono in scena. Non potevano mancare le vere colonne del Teatro Manzoni: dal 28 febbraio, la coppia reale e artistica Elena Cotta e Carlo Alighiero sarà in scena con un testo di Nino Marino, Il pellicano innamorato, mentre dal 28/03 Marisa Laurito, con un'altra attrice da definire, sarà protagonista della commedia 2 donne in fuga di Nicasio Anzelmo. Sano e puro divertimento con il nuovo spettacolo diretto da Antonello Costa dal 25 aprile, Tutti in crociera. Con lui si parteper un mare di risate. A chiudere la stagione, dal 23 maggio al 16 giugno, Uomini targati Eva, regia di Silvio Giordani.