Giancarlo Leone Quest'anno Marco Falaguasta, autore e attore di cinema, teatro

Quest'anno Marco Falaguasta, autore e attore di cinema, teatro e tv, nelle vesti di direttore artistico del teatro Testaccio, s'è capato - scelto - spettacolo per spettacolo dell'intero cartellone. Con uno scopo preciso e già evidente nel titolo della nuova stagione: The future is female, il futuro è donna.

«Poche quote celesti - conferma - rappresentate da noi maschietti, molti spettacoli tinti di rosa, anzi di tante tonalità di rosa. Ho notato che le donne vedono le cose da un punto di vista diverso dagli uomini. Sarà una stagione fatta di donne eccezionali con proposte che andranno dai monologhi comici, alle stand up comedy, ai testi più impegnativi che presenteranno le tante sfaccettature della vita».

Ad aprire la stagione (dal 18 al 20/10) sarà una beniamina del pubblico, Tiziana Foschi, già parte del fortunatissimo quartetto La Premiata Ditta, qui protagonista, anche come autrice, di Tragicomico cabaret. «Di solito il cabaret è associato alla comicità. Il nostro spettacolo, perché in scena ci sarà anche Mimmo Ruggero che non è comico, non sarà una commedia, né un dramma, ma ci saranno tanti piccoli racconti, tragici, macabri, divertenti, senza nessun filo conduttore, senza nessun spessore, stupore e ricerca». In cartellone - 14 spettacoli - anche Bene! Bravi!! Benni!!! Un piano bar in fondo al mare con la regia di Francesca Draghetti (dal 30/10); #Wondergiggi di e con Shara Guandalini per la regia di Giorgia Giuntoli (dall'8 al 10/11); Una donna senza qualità di e con Velia Lalli (dal 22 al 24/11); Guarda in alto, testo e regia di Paolo La Farina (dal 29/11 al 1/12); Fearless di Chiara Becchimanzi (dal 13 al 15/12); Io speriamo che resto single di e con Angela De Prisco (31/01-2/02); Fly with me, uno spettacolo che spiegherà come vincere la paura di volare, l'ansia da decollo, il panico da vuoto d'aria, per la regia di Francesca Draghetti; Storie bastarde di Fabio Avaro e Ariele Vincenti (che cura anche la regia), con Fabio Avaro: adattamento dall'omonimo libro di Davide Desario, direttore di Leggo (dal 5 al 22/03). E ancora Amore mio chi sei?, di Giuseppe Moschella, una commedia che scandaglia le problematiche dei rapporti di coppia (26-29/03); 14 Wo(Man) di Paolo Vanacore con Carmen Di Marzo, monologo drammatico che racconta le vicende di della serial killer Giovanna Denne (dal 3 al 5/04). A maggio, con date ancora da definire, prima la magia demenziale di Alessandro Mancini con Makkekomiko e, in chiusura di stagione (ma si occuperà anche dello spettacolo di Capodanno), il padrone di casa, Marco Falaguasta, con The Best of Next Show, dove l'attore proporrà pezzi in anteprima, che diventeranno elementi per uno spettacolo della stagione in preparazione.

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 05:01

