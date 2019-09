Giancarlo Leone

Pronti a volare sul tappeto con Leonardo Cecchi ed Emanuela Rei, rispettivamente Aladin e Jasmine in Aladin Il Musical Geniale. Il regista Maurizio Colombi torna al Brancaccio per questo nuovo grande family show, prodotto da Alessandro Longobardi. Il musical debutterà in prima nazionale il 9 ottobre, con anteprime dal 2 al 6 ottobre. Liberamente ispirato a Le mille e una notte, la particolarità di questo Aladin è che vedrà due geni, anziché uno: quello della lampada, interpretato da Umberto Noto e quello dell'anello, interpretato da Sergio Friscia (visto in Mezzogiorno in famiglia su Rai 2). Scenografie di Alessandro Chiti, musiche originali di Davide Magnabosco, coreografie di Rita Pivano e costumi di Francesca Grossi

