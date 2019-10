Giancarlo Leone

Poco più di trent'anni ed una solida gavetta sulle navi da crociera, negli spettacoli di prosa, prima di arrivare da protagonista nei grandi musical, come Grease, Footlose. Giulia Fabbri ora però è alle prese con un ruolo iconico, quello dellal tata più famosa al mondo, Mary Poppins nel musicale, presentato ieri, che arriverà al Sistina dal 17 ottobre al 6 gennaio 2020

Emozionata per questo debutto romano?

«Beh, un pizzico d'emozione c'è sempre, ma il sapere che a Milano questo musical è stato un successo, la cosa mi tranquillizza. Mary Poppins è stato uno dei miei film preferiti da bambina, lo conosco a memoria. Questo personaggio è sempre stato uno dei miei preferiti. Avevo già visto lo spettacolo teatrale a Londra e ho realizzato un sogno interpretando questa parte. Un amore per il canto scoperto fin da quando avevo 16 anni, mi sono scoperta essere molto talentuosa. I miei genitori mi hanno sostenuta sempre, soprattutto nella scelta di intraprendere questo mestiere».

Inevitabile un confronto con Julie Andrews. Ti spaventa?

«Il confronto non esiste, neanche ci provo. Lei è la ragione per cui faccio questo mestiere. Mi ha sempre illuminato, a maggior ragione adesso che interpreto Mary Poppins. La Andrews è un'attrice completa, elegante, aggraziata, dolce, accattivante, che non si dà arie da diva».

Cosa ami di questo personaggio?

«Il suo essere contraddittoria, il suo essere vanitosa e arrogante, senza risultare mai antipatica».

Quanto somiglia Giulia a Mary ?

«Lei è sempre controllata, emotiva, senza mostrare mai i sentimenti. In comune abbiamo l'ironia e una vena di pazzia, ma mai potrei dire di essere perfetta come lei. Anche se io, almeno in scena, non posso mai sbagliare».

In futuro c'è qualche altro personaggio che vorresti interpretare?

«Sogno di fare Cinderella, ma anche un classicone come I Miserabili e West Side story«.

Il musical Mary Poppins- personaggio reso celebre dalla star Julie Andrews nel film Walt Disney del 1964, vincitore di cinque Oscar - è stato co-creato da Cameron Mackintosh con un libretto firmato da Julian Fellowes. La regia è curata da Federico Bellone. In scena trentadue tra attori e ballerini e un'orchestra di tredici elementi. Degne di nota tre grandi attrici per altrettanti camei: Simona Patitucci, nel personaggio, inedito nel film, di Mrs. Corry; Donatella Pandimiglio, sarà la vecchietta dei piccioni («Il mio stesso ruolo, ora, nella nuova versione in scena a Londra, lo sta interpretando la nota cantante Petula Clark, una bella soddisfazione» dice) e Antonella Morea che interpreterà Mrs. Brill. Davide Sammartano è Bert lo spazzacamino,

