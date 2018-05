Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giancarlo LeonePer Luca Barbareschi, direttore artistico e proprietario dell'Eliseo dal 2015, fare teatro è «Una battaglia permanente dalla parte dell'arte che, per definizione, è libera e necessaria per seminare un futuro migliore». Sotto questa egida nasce il cartellone 2018-19 che celebra il centenario di uno dei palcoscenici più prestigiosi d'Italia.Ad inaugurare la nuova stagione sarà Cyrano de Bergerac di E. Rostand (dal 30/10), protagonista Barbareschi con Maurizio Lastrico e il nuovo astro del cinema italiano, Valentina Bellè, al debutto teatrale. Ficarra e Picone diventano seri pere Le rane di Aristofane, con la regia di Giorgio Barberio Corsetti (dal 27/11). Dall'11/12 arriva Salomè, di O. Wilde con Eros Pagni. Lello Arena porta in scena, per le Feste di Natale (dal 27/12), Miseria e Nobiltà di E. Scarpetta, per la regia di Luciano Melchionna. Con l'anno nuovo arrivano due grandi scrittori russi: M. Bulgakov e il suo Il maestro e Margherita (dal 22/01) con Michele Riondino e Anna Maria Guarnieri per la regia di Andrea Baracco, e F. Dostoevskij con il capolavoro I fratelli Karamazov (dal 5/02) con Roberto Sturno e Glauco Mauri. La commedia di Gaetanaccio è firmata da L. Magni (dal 19/02) e va in scena con Giorgio Tirabassi e Carlotta Proietti, quasi a rappresentare una continuità con l'allestimento storico dello spettacolo, allora diretto ed interpretato da Gigi Proietti. Seguirà I giganti della montagna di Luigi Pirandello (dal 13/03) con l'interpretazione e la regia di Gabriele Lavia e con Federica Di Martino. A chiudere la stagione sarà Novecento di Alessandro Baricco (dal 2/04) con Eugenio Allegri e la regia di Gabriele Vacis. Al Piccolo Eliseo andranno in scena, tra le altre, Trilogia Carrozzeria Orfeo di Gabriele Di Luca (dal 3/01), Shakespea Re di Napoli di Ruggero Cappuccio (dal 21/02), Zero di e con Massimiliano Bruno (dal 21/03) e due testi sul mondo del calcio come Fuorigioco-The Pass di J. Donnelly (dal 31/01) e Spoglia-Toy di Luciano Melchionna (dal 16/05).Via Nazionale 183,info www.teatroeliseo.com, 0683510216.riproduzione riservata ®