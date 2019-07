Giancarlo Leone

Per la 23esima edizione della sua Pirandelliana - al via domani - questa volta Marcello Amici ha scelto due testi poco praticati del drammaturgo siciliano da Nobel: Tutto per bene (in scena il martedì, il giovedì e il sabato) e cinque atti unici, L'altro figlio, Male di luna, Notte, L'uomo dal fiore in bocca, All'uscita (in scena il mercoledì, il venerdì e la domenica).

«Tutto per bene è la storia di Martino Lori, ignaro del tradimento della moglie defunta da sedici anni. E dell'adulterio dal quale è nata quella che lui considera sua figlia. Messo di fronte alla realtà, deciderà di continuare a far finta di niente, portando avanti la messa in scena di padre e vedovo».

Un uomo rassegnato

«Direi piuttosto ferito a morte dalla verità che però non rifiuta. La grandezza di Pirandello sta tutta qui, cercare di capire, solo chi comprende può accettare di stare al gioco, spesso beffardo e crudele, impostoci dalla vita».

È vero che gli attori della compagnia, La bottega delle maschere, si sono commossi durante le prove?

«Vero, non era mai successo. È il potere di capolavori della letteratura come questo. Ora, spero che non si commuovano in scena, ma sarò curioso di vedere le reazioni del pubblico».

I cinque atti unici?

«Sono legati tra di loro come monadi. L'universo pirandelliano è lo spazio dell'istrione che, per scansare l'inevitabile scacco della vita, esibisce la sua stessa sofferenza nel vano tentativo di mutare in disgusto il piacere della vita».

Un palcoscenico di esibizionisti.

«Esatto, in questi cinque atti unici ognuno arriva e racconta la stessa storia e la pena di essere così e di non poter essere diversamente. Laggiù, oltre il fondale, c'è l'uscita. La vita è un breve momento di illuminazione, tutto il resto è buio. È un palcoscenico totale, un arsenale delle apparizioni dove si sviluppano i momenti intensi di un Novecento teatrale alla base della drammaturgia contemporanea.

In tanti anni di Pirandelliana quale personaggio ha interpretato con più piacere?

«In particolare il professor Agostino Toti di Pensaci Giacomino».

