Giancarlo Leone Otto donne e un mistero è giallo noir al femminile che vede

Otto donne e un mistero è giallo noir al femminile che vede protagoniste Anna Galiena, che ne ha curato anche la traduzione (nella foto), Debora Caprioglio, Caterina Murino e Paola Gassman. In una bella villa di campagna, poco prima di Natale, il capofamiglia Marcel, unico uomo presente, viene trovato assassinato, sicuramente da una delle otto donne. Chi sarà stata?

«Il progetto è nato dalla proposta del regista Guglielmo Ferro - spiega Galiena - Questo testo francese nasce come commedia di alto livello. Lui ha avuto un'idea di adattamento diverso e mi è piaciuta. Quando vai a scavare all'interno dei rapporti trovi odi, gelosie, amori, segreti. Nella realtà, invece, con le colleghe sono stata benissimo». Caterina Murino, ex Bond girl in Casino Royale è reduce dallo spettacolo teatrale, L'idea di ucciderti, sempre con la regia di Ferro: «Rappresentiamo la miseria umana davanti alla tragedia e ogni sera è molto bello in scena scoprire questi personaggi». Debora Caprioglio dice: «Interpreto il personaggio forse più complesso di tutta la commedia, ma non sono acida, isterica, sono solo un po' burbera». Paola Gassman, infine: «Dò voce e anima al cinismo dark che pervade la commedia».

