Giancarlo Leone

«Non mi sono imbattuta nel libro Vetri rotti di Arthur Miller per caso, mi ha in qualche modo chiamato. Un giorno ci sono arrivata mentre cercavo qualcosa da portare in palcoscenico e l'ho trovato. È un testo che dal 1995 nessuno più metteva in scena. L'ultima volta era stato interpretato da Valeria Moriconi che per me è sempre stata un grande riferimento artistico».

Elena Sofia Ricci racconta così la decisione di interpretare Sylvia, la protagonista di questo dramma

«Il titolo si ricollega alla Notte dei cristalli nella Germania nazista del 1938, ma si riferisce anche al progressivo incrinarsi del rapporto matrimoniale dei protagonisti».

Come si è avvicinata ad un testo così complesso?

«Non è stato facile. Vent'anni fa sarei stata troppo giovane per interpretare il personaggio, oggi posso guardare a fondo un testo del genere. C'è un nucleo che riguarda tutti noi, il tema della paralisi, dell'impotenza, della paura che ci paralizza e non ci fa dire le cose, né essere sé stessi fino in fondo. Con questo personaggio, per la mia interpretazione, ho vinto il Premio Flaiano 2018 e ne sono orgogliosa».

Teatro, cinema, tv, non le viene mai voglia di cullarsi sugli allori?

«Assolutamente no, per me è difficile, sono sempre insofferente. Non so stare senza far niente. Annoiarmi non mi spaventa, ma la noi deve essere uno scrigno dove poter pensare, studiare, far lavorare il cervello. Io sono sempre in azione, se le proposte non arrivano me le vado a cercare io. Mi metto sempre in gioco, mi rendo la vita complicata. Mi metto sempre alla prova, con testi ostici; la commedia la faccio in tv o al cinema».

Tre pregi e tre difetti che la identificano

«Pregi? Sono un'attrice umile, ho la sindrome di Suor Angela, cioè ho il vizio di voler far andare tutti d'accordo, per creare quella giusta armonia, sono diplomatica. Difetti? Tanti, altro che tre. Sono logorroica, parlo tanto, ho poca pazienza, poco indulgente con me stessa, ad ogni cosa che mi si propone dico sempre di no, poi magari ci rifletto e do una diversa risposta, pigra ma non nel lavoro. Ne ho detti più di tre».

Progetti futuri?

«A marzo su Raiuno la fiction Vivi e lascia vivere di Pappi Corsicato, in cui interpreto il ruolo di una madre ruvida, per niente sdolcinata che deve combattere con i suoi tre figli. Una mamma che, nonostante tutto, vuole bene ai suoi figli. Per me questo è un ruolo moderno, desueto da quelli fatti finora in tv. E poi ritorno buona' nel ruolo di Suor Angela in Che Dio ci aiuti, giunta alla sua sesta serie».

Vetri rotti di Arthur Miller con Elena Sofia Ricci, Maurizio Donadoni, David Coco. Regia di Armando Pugliese, teatro Eliseo, via Nazionale 183, da domani al 16/02

Lunedì 3 Febbraio 2020, 05:01

