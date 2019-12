Giancarlo Leone

Marcello Amici raddoppia e porta alla Basilica di Sant'Alessio all'Aventino - dopo la Pirandelliana estiva - il capolavoro di Henri Ghéon, Natale in piazza (da oggi a sabato)

L'idea andare in scena all'aperto, sotto il portico della Basilica?

«Mi è venuto dopo la fine della Pirandelliana e ho sposato il pensiero dellal Duse, il teatro è nato in chiesa, io vorrei ricondurvelo. E così ho fatto, certo, mi serviva un testo di teatro religioso privo di retorica. Ghéon, con la sua mano leggera e il suo umorismo garbato, è perfetto».

Come risponderà il pubblico?

«Vivrà certamente una esperienza nuova e antica insieme, anche difficile. È inverno, essere pellegrini', andare a teatro alle 23, vestiti pesanti, assistere in piedi sotto un portico, riparati solo dalla pioggia, ricorderà un po' la messa di mezzanotte»

Piazza Sant'Alessio 23, da oggi a sabato, ore 23, ingr. libero, www.labottegadellemaschere.it

