Giancarlo LeoneLa settima stagione del Brancaccio, con la direzione artistica di Alessandro Longobardi, coincide con la settima edizione di una delle commedie musicali più amate di tutti i tempi: Aggiungi un posto a tavola. E sarà il classico di Garinei & Giovannini ad allietare le Feste, dal 22/11 al 6/01/2019, con Gianluca Guidi, che curerà anche la regia, Emy Bergamo ed Enzo Garinei, che sarà la voce di Dio.Ad aprire la stagione, dal 3/10, sarà un altro musical molto bello, La piccola bottega degli orrori, testi e libretto di Howard Ashan, per la regia di Davide Nebbia. Tra le grandi produzioni di un cartellone - ancora in parte work in progress - ci sarà la versione teatrale (quellal cinematografica è famosa) di Shakespeare in Love, testo brillante di Marc Norman e Tom Stoppard, portato in scena da diciannove attori con Lucia Lavia, nel ruolo di Viola e Marco De Gaudio, in quello Shakespeare per la regia di Giampiero Solari e Bruno Fornasari (dal 31/10). Nuova edizione per un altro classico, Priscilla la regina del deserto, per la regia di Matteo Gastaldo (dal 7/03). Paolo Ruffini tornerà a calcare il palco con gli attori disabili e non della Compagnia Mayor Von Frinzius, con lo spettacolo Up & Down, regia di Lamberto Giannini (dal 6/11).Solo per una sera (7/11), l'icona della musica italiana Iva Zanicchi nel concerto intitolato Una vita da Zingara, scritto con Mario Audino, con la doppia regia di Giampiero Solari e Paola Galassi. Non mancheranno risate e divertimento con Edoardo Ferrario in Diamoci un tono (solo 21/10) e Angelo Pintus con Destinati all'estinzione (12- 17/02). L'attualità e le polemiche saranno analizzate l'11/02 da Giorgio Montanini con Montanini Live 2019, mentre Beppe Grillo sarà in scena con il suo spettacolo, Insomnia, sì il titolo è giusto: sarà l'insonnia, l'argomento preponderante di questo one men show, un insonnia che tormenta il comico da 40 anni, tanto da portarlo a farsi strane domande, ad interrogarsi su cose scontate e a trovare risposte azzardate (dal 18 al 20/02). Grande spazio è dedicato ai live con i concerti di Loredana Bertè, Lina Sastri, Eduardo De Crescenzo, Sal Davinci, Neri Marcorè, Christian De Sica.riproduzione riservata ®