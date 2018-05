Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giancarlo LeoneLa nuova stagione del teatro Sala Umberto apre con un grande titolo, Non si uccidono così anche i cavalli?, testo di Horace McCoy da cui fu tratto il film culto omonimo. Giancarlo Fares dirigerà un cast a sorpresa di sedici attori in via di definizione, la musica è del cantautore romano Piji, le coreografie sono di Manuel Micheli, volto noto di Ballando con le stelle (dal 25/09). Legati alla tv sono altri due nomi in cartellone, entrambi impegnati in spettacoli di teatro-canzone. Il primo è Flavio Insinna (indicato come successore di Fabrizio Frizzi a L'Eredità) protagonista dello spettacolo, che ha scritto e diretto, La macchina della felicità, accompagnato da La Piccola Orchestra (dal 21/12). Il secondo è Enzo Iacchetti impegnato in Libera Nos Domine, collage di parole e musica di autori come Faletti, Gaber, Guccini, Jannacci e lo stesso Iacchetti (dal 5/03/19). Incursione nella musica con Simone Cristicchi e il nuovo spettacolo, Manuale di volo per uomo Niente è più grande delle piccole cose, otto canzoni inedite e recitazione (dal 9/04/19). Quindi un habituè, Riccardo Rossi, tanto amato da proporsi in Trilogia: L'amore è un gambero (dal 5/02/19), That's life (dal 12/02/19) e Viva le donne (dal 26/02/19). Dalla tivù al cinema, Valentina Lodovini porta in scena Tutta casa letto e chiesa, testo storico di Dario Fo e Franca Rame (dall'11/12). Spazio ai monologhi femminili per Gabriella Greison in Einstein&me (il 24/09); Beatrice Fazi mattatrice in Cinque donne del Sud (il 17/12) e Barbara Foria diretta da Pino Insegno (titolo da definire, il 21/05/19). Un testo di grande bellezza è La classe di Vincenzo Manna con la regia di Giuseppe Marini (dal 13/11).La novità, annunciata dal direttore Alessandoro Longobardi è la nascita del Centro di produzione non riconosciuto dal ministero ma esistente, costituito da questa sala e il nuovo Spazio Diamante in via Prenestina, dove si svolgerà anche la seconda edizione del Festival InDivenire aperto a tutte le giovani compagnie.riproduzione riservata ®