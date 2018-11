Lunedì 5 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giancarlo LeoneL'abbiamo visto cimentarsi in ruoli impegnativi come Amleto, Enrico V, Edipo Re. Ora alla prova lo attende Il fu Mattia Pascal, per la regia di Guglielmo Ferro. Stiamo parlando di Daniele Pecci, da domani in scena al Quirino.Pecci, ne Il fu Mattia Pascal, Pirandello affronta il tema dell'identità. Quanto è importante oggi?«Molto importante. Le identità sono di due tipi: quella propria che uno crede di avere e quella con cui ci identifica la società. Quest'ultima ci ossessiona ancora di più. Mattia ormai è un uomo che non è più niente ed è morto socialmente per gli altri e per sé stesso. Oggi come allora l'identità è basilare: facciamo uso di password per usare i nostri pc e se smarriamo il cellulare con il pin siamo persi, isolati».Con quale spirito ha interpretato il personaggio di Mattia Pascal?«Con spirito d'avventura. Ho lavorato alla stesura del testo e anche all'interpretazione. Fare Il fu Mattia Pascal è una grande sfida».Ha iniziato la sua carriera con il teatro, poi cinema e tv. Pensa che oggi le fiction sono cambiate da quando le ha fatte anche lei?«Rispetto al passato sono molto migliorate dal punto di vista tecnico. Purtroppo sono peggiorate dal punto di vista qualitativo. In passato si rifacevano a grandi romanzi, oggi strizzano di più l'occhio all'intrattenimento, ovviamente con qualche eccezione».Quale personaggio le ha dato più soddisfazione?«Difficile dirlo, sono come dei figli. Ma se proprio devo ricordarne uno con affetto, Edipo Re».Tre caratteristiche che fanno un vero attore?«La passionalità, la tenacia ed essere sveglio: chi dorme non piglia pesci».