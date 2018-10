Venerdì 19 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giancarlo Leone«Il teatro serve non solo per coltivare il passato, ma anche per seminare un futuro migliore». Parola di Luca Barbareschi che, alla sua quarta stagione da direttore artistico, ha parlato dell'apertura di stagione in grande stile del Teatro Eliseo, prevista per il 30 ottobre con Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand. L'occasione per festeggiare il centenario di questo teatro romano, che in un anno ha triplicato gli abbonamenti ed è uno dei primi teatri d'Italia. «L'Eliseo dice Barbareschi vuole essere una casa per gli artisti, un laboratorio di idee che spero possa accendere una scintilla anche per le altre istituzioni. Viviamo in una fase di oscurantismo e la cultura, purtroppo, è un concetto assente da ogni programma politico».Cyrano de Bergerac vedrà protagonista Luca Barbareschi per la regia di Nicoletta Robello Bracciforti. «Ho scelto di impersonare il celebre spadaccino - racconta Barbareschi - perché mi somiglia: è uno spirito libero che molte volte si trova a combattere le battaglie della vita da solo, come spesso faccio io. È un eroe perdente ma anche un uomo normale, come me non assoggettato al potere, alle convenzioni e alla politica. Ma si parlerà in particolare d'amore. Sul palco con Barbareschi, 25 attori, tra questi: Linda Gennari, nel ruolo di Rossana, Duilio Paciello in quello di Cristiano, Thomas Trabacchi nella parte di De Guiche, Duccio Camerini nel ruolo di Regueneau e gli Allievi del Corso di Recitazione della Scuola d'Arte Cinematografica Gian Maria Volontè.