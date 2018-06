Giancarlo Leone Il Globe Theatre festeggia i quindici anni di attività entrando

Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giancarlo LeoneIl Globe Theatre festeggia i quindici anni di attività entrando a far parte del Teatro di Roma, il sistema di teatro pubblico che già comprende i teatri Argentina, India, Villa Torlonia, Lido, Quarticciolo, Tor Bella Monaca e Corsini. «È la vera novita della prossima stagione - commenta il direttore artistico Gigi Proietti - Sono un po' emozionato, se penso che tutto iniziò nel 2003. Mi chiesero uno spettacolo per celebrare il centenario della donazione al Comune di Villa Borghese da parte della famiglia Borghese. Mi venne in mente Shakespeare in The Park, come lo fanno New York. Ed ora abbiamo un teatro che tutti ci invidiano». La stagione inizierà il 27 giugno e sarà gemellata con il teatro Flora di Penna San Giovanni, in provincia di Macerata, l'unico edificio rimasto in piedi dopo il terremoto nelle Marche del 2016. Il primo spettacolo sarà Molto rumore per nulla, con la regia di Loredana Scaramella, che dirigerà anche (dal 31/08) La bisbetica domata. Dal 20/07, Otello, con la regia e l'adattamento di Marco Carniti. Per la dodicesima stagione consecutiva, dall'8/08, uno spettacolo ormai considerato un cult, Sogno di una notte di mezza estate, ideato registicamente da Riccardo Cavallo, prematuramente scomparso anni fa, che vede protagonista la moglie, Claudia Balboni.Dal 2/09, Ugo Pagliai sarà il protagonista de La tempesta, con la regia di Daniele Salvo: «Mi rende felice interpretare Prospero, dopo che è stato interpretato ultimamente, prima che ci lasciasse, da Giorgio Albertazzi» ha commentato l'attore. A chiudere la stagione, dal 10 al 14/10, Merchant of Venice in lingua originale. Previsti anche degli appuntamenti speciali: Sonetti d'amore e William and Elisabeth, ambedue con la regia di Melania Giglio e Playing Shakespeare con la regia di Loredana Scaramella. Una novità voluta fortemente da Proietti: I corti al Globe, fFestival internazionale dei cortometraggi.Largo Aqua Felix Villa Borghese, 3314619622 www.globetheatreroma.com.riproduzione riservata ®