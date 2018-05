Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giancarlo Leone«I miei Sei personaggi sono attratti dal sangue e mentre assistono alle prove di uno spettacolo su femminicidi, chiedono che venga messa in scena anche la loro storia, spietata. Chi l'ha visto ha detto che non è molto Pirandello: è quello che volevo sentire dire e per me è una soddisfazione». Controcorrente come sempre, Michele Placido è tra i grandi protagonisti della nuova stagione del teatro Quirino che proporrà proprio un trittico pirandelliano: Daniele Pecci è Il fu Mattia Pascal diretto da Guglielmo Ferro (dal 6/11), Michele Placido dal 20/11, Sebastiano Lo Monaco è impegnato ne Il berretto a sonagli (dall'11/12). La stagione si aprirà il 9/10 con Quartet, di R. Harwood, per la regia di Patrick Rossi Gastaldi, con Giuseppe Pambieri, Cochi Ponzoni, Paola Quattrini e Giovanna Ralli, che torna sulle scene dopo anni. Omaggi ai grandi, a Dino Risi da parte di Massimo Ghini in scena con la versione teatrale del film Operazione San Gennaro (dal 26/12) e a Luciano Crescenzo per i suoi 90 anni, da parte di Geppy Gleijeses e Marisa Laurito, impegnati in Così parlò Bellavista (al 15/01). Lady del cinema e della scena: Ornella Muti è la protagonista de La governante di Vitaliano Brancati (dal 5/03), mentre Anna Galiena, Debora Caprioglio e Paola Pitagora saranno le interpreti di Otto donne e un mistero (dal 2/04).